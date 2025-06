Anna Wintour, da Vogue, vai nomear novo chefe editorial para os EUA

(Reuters) - A editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, disse nesta quinta-feira que está em busca de um novo responsável pelo conteúdo editorial da Vogue nos Estados Unidos, já que está deixando o cargo após quase 40 anos.

Wintour é editora da Vogue americana desde 1988 e é considerada uma das pessoas mais influentes do mundo da moda. Ela já arrecadou mais de US$300 milhões para o Costume Institute, do Metropolitan Museum of Art.

Ela continuará atuando como diretora editorial global da Vogue e como diretora de conteúdo da Condé Nast, editora de publicações como The New Yorker, Vanity Fair e GQ.