A estreia de segunda-feira ocorreu poucos dias depois de Pitt ter dirigido um carro de Fórmula 1 de verdade, após testar um McLaren no Circuito das Américas, em Austin. Os carros usados no filme eram carros de Fórmula 2, modificados para se parecerem com os verdadeiros carros de corrida do Grande Prêmio.

"Pergunte-me o quão rápido eu fui. Três mph a menos de 200 mph (cerca de 320 km/h)", disse Pitt sobre a experiência. "Eu quero voltar. Eu quero bater 200."

"F1" estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira.