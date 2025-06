Greenpeace junta-se a protestos contra casamento de gala de Bezos em Veneza

Ativistas do Greenpeace Itália e do grupo britânico "Everyone hates Elon" (Musk) desdobraram um enorme banner no centro da Praça de São Marcos com uma foto de Bezos rindo e um cartaz dizendo: "Se você pode alugar Veneza para o seu próprio casamento, pode pagar mais impostos".

A polícia local chegou para conversar com os ativistas e verificar seus documentos de identificação, antes de enrolarem a faixa.

"O problema não é o casamento, o problema é o sistema. Achamos que um grande bilionário não pode alugar uma cidade para seu próprio prazer", disse Simona Abbate, uma das manifestantes, à Reuters.

O prefeito Luigi Brugnaro e o governador regional Luca Zaia defenderam o casamento, argumentando que ele trará um ganho econômico significativo para as empresas locais, incluindo os barcos a motor e as gôndolas que operam em seus inúmeros canais.

Zaia disse que as comemorações devem custar entre 20 e 30 milhões de euros.

Bezos também fará doações consideráveis para instituições de caridade, incluindo um milhão de euros para a Corila, um consórcio acadêmico que estuda o ecossistema da lagoa de Veneza, informaram o jornal italiano Corriere della Sera e a agência de notícias Ansa no domingo.