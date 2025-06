Danny Boyle usa iPhones para reviver franquia de terror '28 Days'

LONDRES (Reuters) - Mais de duas décadas após o lançamento de seu sucesso de terror apocalíptico com zumbis "28 Days Later", o diretor Danny Boyle está retornando à franquia com um novo olhar e uma nova tecnologia.

O filme original foi ambientado em um cenário de um "vírus da raiva" que destruiu o Reino Unido e forçou os residentes a entrar em quarentena. Ele foi seguido pela sequência "28 Weeks Later", dirigida por Juan Carlos Fresnadillo.

Ainda mais tempo se passou em "28 Years Later" (28 anos depois), lançado esta semana e que reúne Boyle com o roteirista do filme original, Alex Garland.