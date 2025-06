Filme da Pixar "Elio" acompanha jornada intergaláctica imperfeita de família

"Elio" estreou nos cinemas brasileiros na semana passada. O filme acompanha um menino solitário de onze anos chamado Elio Solis, voz de Yonas Kibreab, que se torna involuntariamente o embaixador intergaláctico da Terra após ser enviado a um planeta chamado Communiverse.

Ele precisa trabalhar com formas de vida alienígenas e acaba percebendo que não está sozinho.

Os críticos de cinema aplaudiram o filme da Pixar, o famoso estúdio de animação por trás de "Toy Story" e "Procurando Nemo". "Elio" obteve uma pontuação positiva de 81% nas críticas coletadas no site Rotten Tomatoes.

Os estúdios de Hollywood, no entanto, têm enfrentado desafios para atrair o público aos cinemas para filmes com histórias originais. De acordo com analistas do setor, "Elio" pode estrear na América do Norte na sexta-feira com uma das menores vendas de ingressos no fim de semana de estreia de qualquer filme da Pixar.

De sexta a domingo, "Elio" deve arrecadar entre US$20 milhões e US$30 milhões nos cinemas dos EUA e do Canadá, disse Shawn Robbins, fundador e proprietário da Box Office Theory e diretor de análise da Fandango.

A Disney projeta uma abertura em torno de US$25 milhões.