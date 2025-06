Em recuperação de um câncer, princesa britânica Kate não estará em tradicional corrida de cavalos

LONDRES (Reuters) - A princesa britânica Kate não estará no Royal Ascot, uma tradicional corrida de cavalos e evento da realeza, nesta quarta-feira, e uma fonte citou a necessidade da princesa por equilíbrio ao retornar aos compromissos públicos depois de ser tratada de um câncer no ano passado.

Seu marido, o príncipe William, herdeiro do trono, deve participar do cortejo real no evento no sul da Inglaterra na quarta-feira, ao lado de seu pai, o rei Charles, e da rainha Camilla.

A fonte real disse que Kate estava desapontada por não estar presente.