Rei Charles homenageia vítimas de acidente aéreo da Air India em desfile militar

LONDRES (Reuters) - O rei Charles e outros membros da realeza britânica usaram braçadeiras pretas no desfile militar "Trooping the Colour" neste sábado, em sinal de respeito às vítimas do acidente aéreo da Air India.

O Boeing 787-8 Dreamliner com destino a Londres caiu pouco após decolar de Ahmedabad, na Índia, na quinta-feira, matando pelo menos 270 pessoas no pior desastre aéreo da última década.

Apenas um dos 242 passageiros e tripulantes a bordo sobreviveu, enquanto mais pessoas morreram em solo devido à colisão do avião com o alojamento de uma faculdade de medicina.