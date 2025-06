Comunidade LGBT de Seul se reúne para festival anual após eleição de presidente liberal

SEUL (Reuters) - O Festival Anual da Cultura Queer de Seul foi realizado neste sábado na capital sul-coreana, após o país eleger um novo presidente liberal, embora tenha enfrentado protestos simultâneos contra as celebrações do orgulho LGBT.

Embora a comunidade tenha feito alguns avanços rumo à maior aceitação na sociedade coreana, grupos religiosos conservadores ainda resistem aos esforços para aprovar leis contra a discriminação, e não há reconhecimento legal de parcerias LGBTQ+.

As autoridades municipais negaram repetidamente os pedidos de liberação do espaço para o festival do ano passado, antes de finalmente concederem a autorização.