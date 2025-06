Rapper Ye faz aparição surpresa em julgamento de Sean "Diddy" Combs

Ye assentiu quando um repórter perguntou se estava lá para apoiar Combs. Ele deixou o tribunal cerca de 35 minutos depois.

Combs, de 55 anos, se declarou inocente das acusações de tráfico sexual e conspiração de extorsão e, se condenado, poderá pegar prisão perpétua. Ele está detido em uma cadeia do Brooklyn desde sua prisão em setembro.

Ye também enfrentou controvérsias por comentários antissemitas e pró-nazistas, o que levou empresas como a Adidas a romperem seus laços.

Ele apareceu pouco depois de um agente especial da Segurança Nacional ter concluído o depoimento sobre armas de fogo e outros itens que a polícia encontrou em uma batida em março de 2024 na casa de Combs em Los Angeles.

Jonathan Perez, ex-assistente pessoal de Combs, testemunhou após o agente.

Durante um intervalo do julgamento, fora da presença do júri, a promotora Maurene Comey renovou sua reclamação sobre o fato de Combs "acenar enfaticamente com a cabeça" em alguns momentos sobre o depoimento com o qual concordava, com a preocupação de que seus gestos pudessem influenciar os jurados.