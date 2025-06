Fãs internacionais de K-pop se empolgam com perspectiva de volta do BTS ao palcos

Todos os sete membros do grupo compareceram ao show de sexta-feira, mas apenas Jungkook, j-Hope e Jin se apresentaram no palco, diante de cerca de 27.000 fãs, de acordo com a agência de gerenciamento do grupo, HYBE.

Alguns fãs voaram de todo o mundo na esperança de ver os membros do BTS no encontro ou em qualquer um dos shows solo do rapper j-Hope, enquanto ele encerra sua turnê mundial "Hope on the Stage".

"Quero aproveitar tudo porque há muitas coisas para fazer aqui e ... espero ver os rapazes, talvez", disse Karla Linan Saucede, 33 anos, que viajou do México com sua irmã e amigos.

"A empolgação passou a ser quase entorpecente", declarou Ayla O'Ryan, 45 anos, da Escócia, acrescentando que planejou uma visita este mês para praticar coreano na capital para poder participar.

Os membros do BTS Jimin e Jungkook foram dispensados das Forças Armadas sul-coreanas na quarta-feira e se tornaram o quinto e o sexto a completarem seu serviço. Os membros RM e V foram dispensados na terça-feira e o último a terminar será Suga, no dia 21 de junho.

Embora os detalhes de uma reunião não tenham sido divulgados, espera-se que o grupo realize sua maior turnê mundial em 2026, segundo a NH Securities, uma das maiores empresas de investimento da Coreia do Sul.