Dois homens são presos por roubar privada de ouro de US$6 milhões do local de nascimento de Churchill

LONDRES (Reuters) - Dois homens foram presos nesta sexta-feira por roubarem um vaso sanitário de ouro de 18 quilates exibido como obra de arte em uma exposição no local de nascimento de Winston Churchill.

O vaso sanitário em pleno funcionamento, uma obra intitulada "America" do artista italiano Maurizio Cattelan, foi roubado da sede da família Churchill no Palácio de Blenheim, no sul da Inglaterra, uma importante atração turística e Patrimônio Mundial da Unesco.

O promotor Julian Christopher disse aos jurados no início do julgamento no Tribunal da Coroa de Oxford, em fevereiro, que um grupo de cinco homens havia dirigido dois veículos roubados através de portões de madeira trancados no terreno do palácio antes do amanhecer de 14 de setembro de 2019.