Juiz anula julgamento de Harvey Weinstein por acusação de estupro

Arthur Aidala, advogado de Weinstein, disse a jornalistas do lado de fora do tribunal: "Temos evidências muito fortes de má conduta grosseira do júri nesse julgamento", incluindo o fato de que os jurados consideraram evidências externas sobre a conduta de Weinstein.

Weinstein foi cofundador do estúdio Miramax, cujos filmes de sucesso incluíam vencedores do Oscar como "Shakespeare Apaixonado" e "Pulp Fiction".

Sua queda começou em 2017 e ajudou a desencadear o movimento #MeToo, que incentivou mulheres a externarem alegações de má conduta sexual por parte de homens poderosos.

Mais de 100 mulheres acusaram Weinstein de má conduta.

Para promotores de Manhattan, Weinstein usou seu poder e influência para prender e abusar de mulheres.

Os advogados de defesa argumentaram que as acusadoras de Weinstein mentiram por despeito, após seus encontros sexuais consensuais com ele não resultarem no estrelato em Hollywood.