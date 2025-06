Estrelas de "Ted Lasso" dizem a Los Angeles para se render à vibração da Copa do Mundo

A contagem regressiva para o torneio, que os EUA estão organizando em conjunto com México e Canadá, vem na esteira da diretriz do governo Trump que proíbe a entrada de cidadãos de 12 países nos EUA, embora os atletas estejam isentos.

A administração Trump também disse que enviará 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para Los Angeles para ajudar a proteger a propriedade e funcionários federais durante os protestos em andamento na cidade.

Os protestos surgiram em resposta a uma série de batidas de imigração em uma cidade com uma grande população imigrante.

Cobi Jones, que jogou pelos EUA em três Copas do Mundo, disse que espera que o evento seja unificador.

"Esse é o esporte que todos nós amamos e espero que ele possa unir as pessoas", declarou ele à Reuters no tapete vermelho do evento no Fox Studio Lot, em Los Angeles.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse no mês passado, depois de se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, que estava confiante de que os visitantes seriam bem-vindos para a Copa do Mundo, bem como para o Mundial de clubes, que acontece de 14 de junho a 13 de julho e também tem jogos em Los Angeles.