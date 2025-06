Disney e Universal processam Midjourney por violação de direitos autorais

Na ação movida por sete entidades corporativas dos estúdios que possuem ou controlam os direitos autorais das várias unidades de filmes da Disney e da Universal Pictures, foram apresentados exemplos de animações da Midjourney com personagens da Disney, como o Yoda com um sabre de luz, Bart Simpson andando de skate, o Homem de Ferro, da Marvel, voando entre as nuvens e o Buzz Lightyear, da Pixar, levantando voo.

O gerador de imagens também recriou personagens da Universal, como o dragão de "Como Treinar o Seu Dragão", o ogro "Shrek" e Po de "Kung Fu Panda".

"Ao se apropriar das obras protegidas dos autores e depois distribuir imagens (e em breve vídeos) que claramente incorporam e copiam personagens famosos da Disney e da Universal -- sem investir um centavo em sua criação -- a Midjourney representa o típico oportunista de direitos autorais e um poço sem fundo de plágio", afirma o processo.

"A infração da Midjourney é deliberada e intencional", afirmou.

