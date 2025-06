Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, morre aos 82 anos

Em maio de 2024, um juiz determinou que Wilson, de 81 anos, deveria ser colocado sob tutela, depois que dois sócios de longa data fizeram uma petição ao tribunal, a pedido de sua família, dizendo que ele não poderia cuidar de si mesmo após a morte de sua esposa, Melinda.

Em 1966, as turnês já haviam se tornado uma provação para Wilson, que sofreu o que seria seu primeiro colapso mental. Ele continuou a ser o mentor dos Beach Boys, mas se retirou para o estúdio para trabalhar, geralmente sem seus companheiros de banda, em "Pet Sounds", uma reflexão sinfônica sobre a perda da inocência.

A obra-prima " Good Vibrations" foi gravada durante essas sessões, embora não tenha sido incluída no álbum. Embora "Pet Sounds" tenha incluído sucessos como "Wouldn't It Be Nice", "Sloop John B" e "God Only Knows", o álbum não foi um sucesso comercial imediato nos Estados Unidos. Também houve resistência ao álbum dentro da banda, especialmente por parte do vocalista Love, que queria manter o som comprovadamente rentável.

"É COMO SE APAIXONAR"

"Pet Sounds", que foi lançado em 1966, mais tarde viria a ser reconhecido como a obra-prima de Wilson. Paul McCartney disse que foi uma influência para "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles. "Ninguém está com a educação musical completa até que tenha ouvido 'Pet Sounds'", disse McCartney.

Em 2012, a revista Rolling Stone o classificou em segundo lugar, atrás apenas de "Sgt. Pepper", em sua lista dos 500 maiores álbuns de rock.