Ex de Sean "Diddy" Combs o acusa de abuso, mas diz que ainda o ama

O interrogatório faz parte da estratégia de Combs para retratar Jane como participante voluntária dos encontros sexuais com ele, e não como vítima de tráfico sexual, como alegam os promotores. Combs, de 55 anos, e fundador da Bad Boy Records, se declarou inocente.

Os promotores dizem que Combs usava a força e ameaças de corte do apoio financeiro para coagir as mulheres a participarem dos encontros, às vezes conhecidos como "Freak Offs".

Durante três dias de interrogatório pelos promotores no tribunal federal de Manhattan, Jane disse que chegou a concordar em fazer sexo com um acompanhante na frente de Combs no início do relacionamento, mas depois ele rejeitou seus pedidos para parar e ameaçou parar de pagar seu aluguel.

Na segunda-feira, Jane disse que Combs a chutou, socou e arrastou durante uma discussão em sua casa em Los Angeles em junho passado. Mais tarde, naquela noite, ele lhe disse para fazer sexo oral em um artista masculino, apesar de ela ter dito que não queria, disse Jane.

Ao ser interrogada por Geragos nesta terça-feira, Jane disse que pesquisou os termos "cuck" e "cuckold" durante seu relacionamento com Combs para tentar entender os desejos dele. As palavras se referem a homens que gostam de ver suas parceiras com outros homens, disse Jane.

"Eu só queria saber por que meu parceiro queria tantas noites assim e o que o estava motivando", disse Jane.