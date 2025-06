Kim Novak receberá prêmio por carreira no Festival de Cinema de Veneza

"Kim Novak foi um dos ícones mais queridos de toda uma era de filmes de Hollywood, desde sua estreia auspiciosa em meados da década de 1950 até seu exílio prematuro e voluntário da gaiola dourada de Los Angeles pouco tempo depois", disse Barbera, chamando-a de independente e inconformista.

O documentário "Kim Novak's Vertigo", do diretor de cinema suíço-americano Alexandre Philippe, feito em cooperação com a atriz, será apresentado no festival para acompanhar o prêmio, informaram os organizadores.

"Estou muito, muito emocionada por receber o prestigioso prêmio Leão de Ouro de um festival de cinema tão respeitado. Ser reconhecida pelo meu trabalho neste momento da minha vida é um sonho que se tornou realidade", disse Novak no comunicado.

A 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza será realizada de 27 de agosto a 6 de setembro de 2025. Werner Herzog, o veterano diretor alemão de "Fitzcarraldo", também receberá um Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra este ano.

A programação dos filmes em competição deve ser revelada em julho.

(Reportagem de Giulia Segreti)