Com raiva e humor, comunidade LGBTQ+ mira Trump ao se reunir em Washington

Por Daniel Trotta

WASHINGTON (Reuters) - Membros da comunidade LGBTQ+ se reuniram nesta domingo no Lincoln Memorial em Washington, local do discurso histórico "Eu tenho um sonho" de Martin Luther King, em 1963, para defender a preservação de décadas de progresso e se manifestar contra os retrocessos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após a natureza festiva de um desfile no sábado pelas ruas da capital, o comício, um dos principais eventos da celebração de semanas do WorldPride, tornou-se mais abertamente político.