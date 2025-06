Beyoncé homenageia origens negras da música country na turnê europeia de "Cowboy Carter"

Beyoncé, vestindo um body branco todo enfeitado com joias e calças com franjas, abriu o show de quinta-feira à noite com "American Requiem", que explora temas como dizer "adeus ao que foi" -- as garras profundamente enraizadas do racismo na música country -- e encontrar um novo caminho a seguir.

Em seguida, ela apresentou uma versão de "Blackbird" -- uma música dos Beatles que, segundo Paul McCartney, foi inspirada no movimento pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos -- com a participação de mulheres negras emergentes na música country.

Beyoncé falou abertamente sobre não se sentir bem-vinda no gênero country, apesar de suas raízes texanas, depois de ter se tornado recentemente a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor álbum country no Grammy de 2025.

Naila Keleta-Mae, presidente da Canada Research Chair em raça, gênero e desempenho, disse que Beyoncé estava levando um "aspecto muito específico" da cultura norte-americana para a Europa.

Ao decidir se apresentar somente em Londres e Paris, Keleta-Mae afirmou que Beyoncé escolheu duas cidades com profundas conexões com a cultura negra, apontando para o carnaval de Notting Hill na capital britânica e a história do Renascimento do Harlem em Paris.

Fãs do mundo todo, vestindo trajes inspirados no faroeste, foram até a capital para a noite de abertura da série recorde de seis shows.