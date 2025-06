Filme "A Vida de Chuck" busca significado da vida, da perda e do amor

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Antes de terminar o filme dramático de ficção científica "A Vida de Chuck", o ator inglês Tom Hiddleston e o diretor norte-americano Mike Flanagan tiveram uma conversa sobre vida, morte e existência.

"Acho que (a conversa) foi muito mais profunda do que qualquer outra conversa que eu me lembre de ter tido com um ator", disse Flanagan à Reuters durante uma entrevista em Los Angeles.