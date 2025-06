Michael J. Fox pede ajuda para encontrar guitarra perdida de "De Volta para o Futuro"

LOS ANGELES (Reuters) - Michael J. Fox e outras estrelas do clássico "De volta para o futuro" pediram a ajuda do público nesta terça-feira para localizar a guitarra Gibson vermelha que aparece em uma cena memorável do filme.

Marty McFly, o adolescente que viaja no tempo retratado por Fox no filme de 1985, surpreendeu os alunos em um baile do ensino médio dos anos 50 com riffs de guitarra elétrica tocados em uma guitarra Gibson ES-345 Cherry Red no filme.

A guitarra desapareceu após o término da produção.