Loretta Swit, atriz da série "M*A*S*H", morre aos 87 anos

Swit ganhou dois Emmys de melhor atriz coadjuvante e 10 indicações por seu papel de "Hot Lips", a enfermeira patriótica de carreira do Exército, forte, mas vulnerável, na série que durou de 1972 a 1983.

Como a única personagem feminina regular na inovadora série ambientada no fictício 4077º Hospital Cirúrgico Móvel do Exército durante a Guerra da Coreia dos anos 50, "Hot Lips" suportou insultos, pegadinhas e brincadeiras dos cirurgiões homens. O elenco do programa também incluía Alan Alda, Wayne Rogers, McLean Stevenson, Larry Linville, Mike Farrell, Harry Morgan, Gary Burghoff, David Ogden Stiers e Jamie Farr.

Swit definiu seu papel interpretando uma mulher forte, determinada e independente, que contribuiu para o desenvolvimento e o enredo de sua personagem, incluindo a separação de seu amante casado, Major Frank Burns, interpretado de forma hilária por Linville, e seu próprio casamento e divórcio.

Ela apareceu em quase todos os mais de 250 episódios e no final da série, o mais assistido de qualquer série de TV na história quando o programa foi encerrado, em 1983.

A série de TV foi baseada nas experiências reais de um cirurgião do Exército, que escreveu o livro de 1968 "MASH: A Novel About Three Army Doctors" (MASH: Um romance sobre três médicos do Exército) e no filme de comédia de humor negro homônimo de 1970 do diretor Robert Altman.

"Enquanto estávamos filmando, mesmo desde o início, sabíamos que era muito especial", disse Swit sobre a série em uma entrevista de 2017 à Fox News. "A simbiose, a camaradagem, o amor e o respeito que tínhamos uns pelos outros."