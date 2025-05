Teatro La Scala de Milão demite funcionária que gritou "Palestina livre" em evento de gala

MILÃO (Reuters) - O famoso teatro de ópera La Scala, de Milão, demitiu uma de suas funcionárias depois que ela gritou um slogan pró-Palestina em um evento de gala com a presença da primeira-ministra Giorgia Meloni neste mês, informaram dois sindicatos nesta quinta-feira.

A mulher gritou "Palestina Livre" quando Meloni estava se sentando no Royal Box em um concerto em 4 de maio em homenagem à reunião do Banco Asiático de Desenvolvimento em Milão, disseram os sindicatos do teatro. Contatado pela Reuters, o La Scala não fez comentários imediatos.

"Na ordem de demissão, assinada pelo superintendente Fortunato Ortombina, é enfatizado que ela traiu a confiança ao desobedecer às ordens de serviço, mas acreditamos que ela deu ouvidos à sua consciência", disse o sindicato CUB em um comunicado.