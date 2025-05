Segunda mulher diz ao júri que Sean "Diddy" Combs abusou sexualmente dela

"Ele jogou coisas em mim, me jogou contra a parede, me jogou em uma piscina, jogou um balde de gelo na minha cabeça, bateu meu braço em uma porta e me agrediu sexualmente", afirmou Mia.

Combs, de 55 anos, se declarou inocente de cinco acusações, incluindo extorsão e tráfico sexual. Ele pode pegar até prisão perpétua se for condenado por todas as acusações.

O depoimento acontece na terceira semana do julgamento. Os promotores afirmam que Combs, fundador da Bad Boy Records, coagiu mulheres durante duas décadas a participarem de performances sexuais com homens profissionais do sexo regadas a drogas e conhecidas como "Freak Offs".

Os advogados de Combs reconheceram que ele era, às vezes, abusivo em seus relacionamentos domésticos, mas disseram que as mulheres que participavam das Freak Offs o faziam de forma consensual.

Em quatro dias de depoimentos emocionantes durante a primeira semana de julgamento, a ex-namorada de Combs Casandra Ventura disse aos jurados que Combs abusou física e emocionalmente dela durante o tumultuado relacionamento de 11 anos.

Ventura, uma cantora de rhythm and blues conhecida como Cassie, disse que participou das Freak Offs porque temia que Combs divulgasse fitas de sexo dela se não o fizesse, mas também porque o amava.