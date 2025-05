Spotify pagou recorde de R$1,6 bi em royalties a artistas brasileiros em 2024

O Spotify possui 268 milhões de assinantes no mundo, sendo 90% de sua receita proveniente dessas assinaturas e o restante de anúncios.

A América Latina responde por cerca de 23% dos assinantes globais, disse a empresa sueca, que não revela a quantidade de usuários pagantes no Brasil, mas afirma que tem visto "crescimento tremendo" em mercados como Índia, Brasil, México e Nigéria.

A lista de artistas brasileiros mais ouvidos no Spotify no 2024 foi liderada pela dupla Henrique & Juliano, seguida por MC Ryan SP e Ana Castela, potencialmente os maiores geradores de royalties no período, embora o Spotify também não discrimine os valores pagos para cada um dos detentores de direitos, que podem ser gravadoras, distribuidoras ou editoras musicais.

"No final das contas, os artistas que são mais escutados são os que geram mais royalties dentro da plataforma", disse Alzuguir, reforçando que, apesar disso, a maior parte dos royalties foi gerada por artistas brasileiros independentes.

O montante total de royalties de R$1,6 bilhão - ou cerca de R$1,1 bilhão para artistas e selos independentes - pagos no ano passado no Brasil inclui reproduções tanto no país quanto no exterior, mas segundo Alzuguir o público brasileiro tem consumido fortemente produções locais.

Como exemplo, ela citou que ao analisar especificamente os royalties gerados por ouvintes dentro do Brasil, cerca de 60% desse valor vai para detentores de direitos brasileiros.