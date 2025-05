Jackie Chan e Ralph Macchio unem forças nas artes marciais em "Karate Kid: Lendas"

Quando essa amizade irrita um campeão de karatê local, Li participa de um torneio de karatê e começa a treinar com seu antigo professor de kung fu, sr. Han, interpretado por Chan, e Daniel LaRusso (Macchio), o protagonista do filme original de 1984, "Karate Kid - A Hora da Verdade", que aprendeu karatê com o mentor sr. Miyagi.

"Eles me apresentaram o conceito... ligando o Miyagi à família Han e como isso fazia sentido... Eu pensei: 'Isso é muito inteligente. Ok, então como manteremos esse tecido conectivo na história de Li Fong que seja orgânico e verdadeiro?", disse Macchio à Reuters em uma entrevista conjunta com Chan e Wang.

"Esse foi o desafio no início, descobrir isso. Trabalhar com Jackie foi do tipo: 'Woohoo, me inscreva - quando, onde? E então quem é o garoto? Se não gostarmos do garoto, não haverá filme. Então, tudo isso, assim como acontece com o universo de "Karate Kid", é um pó mágico que desce e, de alguma forma, continua a repercutir. Por isso, estou animado para a versão da próxima geração."

O filme é o quarto de Macchio em "Karate Kid", interpretando LaRusso, personagem que ele também interpretou na série "Cobra Kai".

Chan reprisa o papel do sr. Han, um personagem que ele interpretou pela primeira vez no filme de 2010 "Karate Kid", contracenando com Jaden Smith.

"Agora nós dois nos tornamos um Miyagi", disse Chan, referindo-se aos personagens dele e de Macchio que se tornam mentores.