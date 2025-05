Billie Eilish leva prêmio máximo no American Music Awards

"Isso é uma loucura. Estou sem palavras", disse Eilish em uma mensagem de vídeo da Europa, onde está em turnê. "Gostaria de poder estar lá esta noite."

Eilish, de 23 anos, lançou seu terceiro álbum de estúdio, "Hit Me Hard and Soft", em maio de 2024.

A cantora de "That's So True" Gracie Abrams, vencedora do prêmio de artista revelação do ano, também enviou uma gravação para marcar a premiação. Ela agradeceu a seus fãs, com quem disse "ter tido a sorte de aprender".

"Eles me lembraram da luz que existe lá fora", declarou Abrams.

SZA levou para casa os prêmios AMA de artista feminina de R&B e de música de R&B por "Saturn". Becky G foi nomeada a artista latina favorita.

Muitos dos grandes nomes da lista de indicados não compareceram ao evento, que foi transmitido ao vivo pela CBS do hotel Fontainebleau Las Vegas.