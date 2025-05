"Lilo & Stitch" e "Missão: Impossível" impulsionam bilheteria de cinema para recorde

Alguns sucessos anteriores ainda estavam em cartaz nos cinemas e contribuíram para a contagem do fim de semana, disse Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

"Um Filme Minecraft", baseado em um popular jogo de videogame, elevou seu total global para US$940,6 milhões desde o lançamento no início de abril. O filme de terror "Pecadores", estrelado por Michael B. Jordan, chegou a US$339 milhões. Ambos foram distribuídos pela Warner Bros.

No acumulado do ano, as vendas de ingressos nos EUA e no Canadá totalizaram US$3,1 bilhões, 22% a mais do que no mesmo período em 2023, mas 28% abaixo do ano pré-pandêmico de 2019, disse a Comscore.

Os novos filmes deste fim de semana também geraram fortes vendas no exterior.

"Lilo & Stitch" somou US$158,7 milhões nos mercados internacionais para um total global de US$314,7 milhões.

"Missão: Impossível", distribuído pela Paramount Global, arrecadou US$205,5 milhões em todo o mundo, sendo que US$127 milhões vieram de fora dos Estados Unidos e do Canadá.