Kendrick Lamar, Taylor Swift e outros artistas concorrem ao American Music Awards

Os vencedores da premiação são selecionados por votos dos fãs. O prêmio principal, artista do ano, coloca Lamar contra a superestrela pop Taylor Swift, que ganhou mais AMAs -- 40 -- em sua carreira do que qualquer outro músico. Ela também encerrou no final do ano passado a turnê de shows de maior bilheteria da história.

Outros que estão concorrendo ao prêmio de artista do ano são Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Morgan Wallen, Billie Eilish, Zach Bryan e SZA.

"Not Like Us", o onipresente sucesso de Lamar, fruto de sua longa rixa com o rapper canadense Drake, está concorrendo à canção do ano. Drake processou a Universal Music Group por difamação devido ao seu lançamento. Lamar cantou a faixa no Super Bowl de fevereiro, e a música ganhou cinco Grammys.

Durante a cerimônia, Janet Jackson será homenageada com o prêmio Icon, um reconhecimento para artistas com influência global, e Rod Stewart receberá um prêmio pelo conjunto da obra.

Entre os artistas que se apresentarão estarão Lopez, Jackson, Stewart, Benson Boone, Blake Shelton, Gwen Stefani e Lainey Wilson.