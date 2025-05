Quem levará o prêmio principal do Festival de Cinema de Cannes de 2025?

Outros prêmios incluem o Grand Prix, prêmio do júri, melhor diretor, melhor ator e melhor roteiro.

Esses prêmios podem fazer ou desfazer carreiras: Renate Reinsve, que estrela o filme "Sentimental Value", de Trier, disse que ganhar o prêmio de melhor atriz em 2021 por "A pior pessoa do mundo" mudou completamente sua vida.

As decisões do júri serão observadas de perto depois que "Anora", que ganhou o prêmio principal em 2024, levou para casa cinco Oscars, incluindo o de melhor filme. "A Substância", que recebeu o prêmio de melhor roteiro em Cannes no mesmo ano, também ganhou um Oscar.

Um indicador de quem pode ganhar é a seleção de filmes que foram comprados pela distribuidora independente Neon, que escolheu com sucesso o vencedor de Cannes nas últimas cinco vezes.

Até o momento neste festival, a distribuidora norte-americana adquiriu três filmes: "Sentimental Value", que foi aplaudido de pé por mais de 15 minutos; "It Was Just an Accident", do diretor iraniano Jafar Panahi; e "O Agente Secreto", do brasileiro Kleber Mendonça Filho.

A 78ª edição do festival teve início oficialmente em 13 de maio com a comédia francesa "Leave One Day".