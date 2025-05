"It Was Just An Accident" leva Palma de Ouro, Wagner Moura e Mendonça Filho são premiados em Cannes

"A arte mobiliza a energia criativa da parte mais preciosa e mais viva de nós. Uma força que transforma a escuridão em perdão, esperança e vida nova", disse a presidente do júri, Juliette Binoche, ao anunciar o prêmio.

"It Was Just An Accident" acompanha Vahid, interpretado por Vahid Mobasseri, que sequestra um homem com uma perna falsa que se parece com aquele que o torturou na prisão e arruinou sua vida.

Vahid se propõe a verificar com outros sobreviventes da prisão se aquele é de fato seu torturador e, então, decidir o que fazer com ele.

O Grand Prix, o segundo maior prêmio depois da Palma de Ouro, foi concedido a "Sentimental Value", do aclamado diretor Joachim Trier.

Vinte e dois filmes no total concorriam ao prêmio no 78º Festival de Cinema de Cannes, com inscrições de diretores conhecidos como Richard Linklater, Wes Anderson e os irmãos Dardenne da Bélgica.

(Reportagem de Miranda Murray)