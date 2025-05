Tribunal de Paris condena acusados de roubar joias de Kim Kardashian

Por Juliette Jabkhiro

PARIS (Reuters) - Um tribunal francês condenou, nesta sexta-feira, um grupo de pessoas que, em 2016, amarraram a estrela norte-americana de reality show Kim Kardashian sob a mira de uma arma antes de fugir com seu anel de noivado de US$4 milhões e outros pertences.

Dez pessoas estavam no banco dos réus, acusadas de envolvimento no assalto em Paris. Usando máscaras de esqui e disfarçados de policiais, eles amarraram a celebridade bilionária antes de fugirem com o anel, dado a ela por seu marido à época, o rapper Kanye West (agora conhecido como Ye), e outras joias.