"O olhar misterioso do Flamingo" vence competição Un Certain Regard em Cannes

"Este prêmio não celebra a perfeição. Celebra esse medo, essa teimosia de existir exatamente como somos, mesmo quando isso incomoda os outros", disse Céspedes ao receber o prêmio.

A seção Un Certain Regard (Um certo olhar, em tradução livre), que geralmente se concentra em filmes de arte, foi particularmente forte este ano, com várias estreias promissoras de atores na direção, como Scarlett Johansson, Harris Dickinson e Kristen Stewart.

"Once upon a time in Gaza" (Era uma vez em Gaza), que acompanha um traficante de drogas de baixo escalão e seu subordinado no enclave costeiro no ano em que o grupo islâmico Hamas assumiu o poder, rendeu um prêmio de direção para os cineastas gêmeos palestinos Arab e Tarzan Nasser.

Para todos em Gaza, "para cada palestino: suas vidas importam e suas vozes importam, e em breve a Palestina será livre", disse Tarzan Nasser, arrancando uma ovação de pé.

A comédia de humor negro do diretor colombiano Simon Mesa Soto, que explora o mundo da arte, "Un poeta" (Um poeta), recebeu o segundo prêmio do júri.

Frank Dillane, que estrela a estreia bem recebida de Dickinson sobre um morador de rua, "Urchin", levou o prêmio de melhor desempenho, junto com Cleo Diara, que estrela a exploração do neocolonialismo do diretor português Pedro Pinho, "O riso e a faca", no título original.