Cadela chamada Panda ganha prêmio Palm Dog's em Cannes

A Panda foi escolhida por ser um elemento central na vida da família no filme, acompanhando-os em caminhadas, no carro ou no estúdio de arte da mãe, disse Wendy Mitchell, membro do júri.

"Há muitos concorrentes excelentes este ano, mas essa cachorra é o coração do filme", disse Mitchell à Reuters.

O Grande Prêmio do Júri do Palm Dog foi para Pipa, um Jack Russell, e Lupita, uma mistura de Podenco, que acompanham um pai e um filho em uma viagem ao deserto marroquino em "Sirat", do diretor franco-espanhol Oliver Laxe, que recebeu o prêmio pessoalmente.

Hippo, uma dachshund, e um rottweiler receberam o prêmio especial "Mutt Moment" por sua cena no romance pervertido "Pillion", estrelado por Alexander Skarsgard, em que acompanham seu dono em um encontro noturno.

"Hippo carrega o filme em suas pequenas pernas", disse o diretor Harry Lighton ao aceitar o prêmio. "Ela é a verdadeira dom de 'Pillion'", acrescentou, usando o termo abreviado para "dominatrix".

Toby Rose, fundador da Palm Dog, disse que muitas vezes lhe perguntam por que os cães devem receber prêmios por estarem na tela grande.