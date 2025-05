Pilotos elogiam filme de Brad Pitt sobre F1 após exibição em Mônaco

Por Alan Baldwin

MÔNACO (Reuters) - Os pilotos de Fórmula 1 declararam que o novo filme sobre F1 de Brad Pitt deverá ser um sucesso e trará novos fãs para o esporte, após uma exibição exclusiva de pré-lançamento no Grande Prêmio de Mônaco.

O filme original da Apple, com cenas de ação filmadas nos fins de semana de corrida com a cooperação da categoria, será lançado nos cinemas no final de junho.