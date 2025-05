Paul Mescal rejeita comparação de novo filme em Cannes com "Brokeback Mountain"

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - O ator irlandês Paul Mescal rejeitou comparações de seu novo romance de época, "The History of Sound", com o clássico de cowboy gay "O Segredo de Brokeback Mountain", nesta quinta-feira, dizendo que a única coisa que eles têm em comum é o fato de os personagens passarem tempo juntos em uma barraca.

"The History of Sound", que estreou no Festival de Cinema de Cannes na quarta-feira, é estrelado por Mescal e Josh O'Connor como Lionel e David, que se conhecem no Conservatório de Boston no início dos anos 1900 e se apaixonam em meio ao amor em comum por canções folclóricas.