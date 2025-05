Celebridades se unem em gala exclusiva em Cannes para apoiar pesquisas sobre a AIDS

A instituição de caridade disse que o evento já arrecadou quase US$300 milhões para seus programas de pesquisa sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Celebridades como o ator de "Sing Sing", Colman Domingo, a premiada atriz Taraji P. Henson e Michelle Rodriguez, da franquia "Velozes e Furiosos", expressaram preocupação com o que os cortes orçamentários e de pessoal do presidente dos EUA, Donald Trump, poderiam significar para a pesquisa e a prevenção da AIDS em todo o mundo.

A "recente redução de muitos desses recursos dos Estados Unidos em todo o mundo afetou profundamente a comunidade da AIDS", disse Rodriguez no tapete vermelho antes do jantar.

"Torna-se mais importante do que nunca o trabalho que a amfAR faz, não apenas na pesquisa para gerar medicamentos, mas também na defesa que eles exercem globalmente", acrescentou atriz.

A agência de AIDS das Nações Unidas alertou em março que poderia haver 2.000 novas infecções por HIV por dia em todo o mundo e um aumento de dez vezes nas mortes relacionadas caso o financiamento congelado pelos Estados Unidos não seja restaurado ou substituído.

"É muito decepcionante quando as pessoas morrem por algo de que não precisam morrer", disse Henson, anfitriã do evento e atriz de "Estrelas Além do Tempo" e da série de TV "Empire".