Tribunal britânico concede fiança de US$6,7 milhões ao cantor Chris Brown para turnê mundial

O astro de R&B, duas vezes ganhador do Grammy e conhecido por sucessos como "Loyal", "Run It" e "Under the Influence", deve dar início à sua turnê "Breezy Bowl XX" em 8 de junho na Holanda.

Brown foi preso em um hotel em Manchester, no norte da Inglaterra, na semana passada, depois de retornar ao Reino Unido pela primeira vez desde o incidente de dois anos atrás.

Sua fiança foi inicialmente recusada na sexta-feira, mas foi concedida nesta quarta com a condição de que ele pagasse 4 milhões de libras e mais 1 milhão de libras em sete dias.

Brown também foi obrigado a entregar seu passaporte, exceto quando estiver viajando para sua turnê.

Seu próximo comparecimento será na Corte Southwark Crown, em Londres, em 20 de junho.

(Reportagem de Sam Tobin)