Novo parque Epic Universe da Universal desafia a Disney na Flórida

Um investimento estimado em US$7 bilhões dobrou o tamanho do resort e o encheu de personagens conhecidos de filmes e jogos de sua propriedade ou licenciados. Ele apresenta cinco mundos temáticos: O Mundo Mágico de Harry Potter - Ministério da Magia; Super Nintendo World; Como Treinar o Seu Dragão -Ilha de Berk; Celestial Park; e Dark Universe.

O Epic Universe representa o maior investimento da Comcast em parques temáticos da Universal desde que assumiu o controle do negócio em 2011. Analistas avaliam que a novidade representa uma ameaça competitiva mais expressiva para a Walt Disney World, cuja última grande expansão foi em 2019.

"Essa é a única parte do ecossistema de mídia que não é vulnerável à mudança de tela. Ainda é adorada como uma coisa para fazer com amigos e familiares", disse à Reuters o presidente da Comcast, Mike Cavanaugh, nesta terça-feira. "Seria tolice não pisar no acelerador."

O grande investimento da Comcast em parques é uma das seis áreas para contribuir com o crescimento. O grupo Experiences está experimentando novos conceitos, incluindo o lançamento em agosto de uma atração permanente em Las Vegas, a Universal Horror Unleashed, com quatro casas mal-assombradas inspiradas em filmes como "O Massacre da Serra Elétrica" e "O Exorcista - O Devoto".

Um parque regional voltado para a família, o Universal Kids Resort, estreia no próximo ano em Frisco, Texas, inspirado em "Shrek", "Minions" e Bob Esponja Calça Quadrada.

"Um de nossos principais pilares de crescimento é como levamos a marca Universal a novos públicos em novos mercados", disse Mark Woodbury, presidente da Universal Destinations & Experiences.