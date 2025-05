Natalie Portman e John Krasinski embarcam em aventura nostálgica com "A Fonte da Juventude"

Escrito por James Vanderbilt, "A Fonte da Juventude" começa com uma sequência de perseguição de alta energia pelas ruas e pontos turísticos de Bangcoc e vê seus personagens viajarem para as águas irlandesas, Viena, Cidade do Vaticano e as Pirâmides de Gizé.

O filme reúne Ritchie com sua estrela de "Guerra sem Regras" e "In the Grey", Eiza González, que interpreta a misteriosa Esme.

"Esse foi um set muito diferente porque é um filme voltado para a família. Portanto, há crianças no set...você viaja junto para todos os lugares", disse González. "Metade da equipe eu já havia trabalhado três vezes seguidas, então foi como ir para um acampamento."

"A Fonte da Juventude" será transmitido na Apple TV+ a partir de 23 de maio.