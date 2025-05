Iraniano Jafar Panahi está em Cannes pela primeira vez em mais de 20 anos

Sua esposa e filha, assim como vários membros do elenco, incluindo o ator principal Vahid Mobasseri, também compareceram.

O diretor de 64 anos de idade não sofreu nenhuma sanção oficial nos últimos anos e não há nenhum processo judicial pendente no momento, segundo um porta-voz do filme.

Em 2010, um tribunal iraniano proibiu Panahi de fazer filmes ou viajar para o exterior por 20 anos após ele ser condenado por "propaganda contra o sistema".

Panahi chorou depois da estreia do filme no luxuoso Grand Lumiere Theatre, com a voz trêmula ao dedicá-lo aos cineastas proibidos no Irã, especialmente às diretoras e atores que apoiaram ativistas pelos direitos das mulheres.

Em uma entrevista ao Screen Daily publicada nesta terça-feira, Panahi disse que, embora essas proibições tenham sido suspensas, ele ainda tinha que manter sigilo sobre seu trabalho e trabalhar ilegalmente.

"It Was Just An Accident" acompanha Vahid, interpretado por Mobasseri. Ele sequestra um homem com uma perna falsa que se parece com a pessoa que o torturou na prisão e arruinou sua vida.