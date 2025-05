Diretores de filme sobre Gaza dizem que festival em Cannes oferece plataforma necessária

O filme dos irmãos, "Once Upon A Time in Gaza" (Era uma vez em Gaza), que compete na categoria Un Certain Regard, estreou no festival no sul da França na segunda-feira.

Seus trabalhos anteriores incluem "Condom Lead", primeiro curta palestino a competir em Cannes em 2013, o longa-metragem de estreia de 2015 "Degradê" e "Gaza Mon Amour" de 2020.

"Once Upon A Time in Gaza" começa em 2007, ano em que o grupo islâmico Hamas assumiu o controle de Gaza, com o traficante de drogas de baixo escalão Osama (Majd Eid) administrando uma barraca de falafel que serve de fachada.

Seu subalterno, Yahya (Nader Abd Alhay), cuida do restaurante e anseia por uma vida melhor fora de Gaza.

Depois de um incidente com um policial corrupto, a história avança rapidamente para 2009, quando o Hamas assumiu totalmente o controle, e Yahya é escalado para uma série de TV de aparência barata encomendada pelo grupo sobre um militante que morreu como herói na luta contra Israel.

Yahya tem a intenção de simbolizar toda uma geração de habitantes de Gaza que ficaram presos no enclave costeiro com poucas perspectivas, disse Tarzan Nasser.