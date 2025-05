Wes Anderson ironiza plano de tarifas de Trump sobre filmes em Cannes

Por Miranda Murray e Rollo Ross

CANNES, França (Reuters) - O diretor norte-americano Wes Anderson minimizou nesta segunda-feira, no Festival de Cinema de Cannes, as tarifas de 100% propostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre filmes produzidos no exterior, questionando como elas funcionariam na prática.

Conhecido por suas histórias excêntricas e paletas vibrantes, o diretor filmou sua última peripécia, "The Phoenician Scheme" ( O Esquema Fenício, em tradução livre), em um estúdio nos arredores de Berlim.