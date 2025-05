Nicole Kidman defende igualdade de gênero em festa de Cannes; brasileira Marianna Brennand é premiada

Por Hanna Rantala e Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - A atriz australiana Nicole Kidman prometeu continuar lutando pela igualdade de gênero no cinema em uma festa exclusiva que contou com a presença de celebridades como a popstar Charli XCX e o ator irlandês Paul Mescal, à margem do Festival de Cinema de Cannes, no domingo.

"Sou apenas uma defensora e quero continuar avançando com isso, com minha promessa de 2017, então ainda não acabou", disse a atriz vencedora do Oscar no jantar Women in Motion em Cannes, parte de um programa criado pelo grupo de luxo Kering em 2015.