Robert Pattinson e Jennifer Lawrence se inspiram na vida real em drama sobre pós-parto exibido em Cannes

Por Miranda Murray

CANNES, FRANÇA (Reuters) - Os atores Robert Pattinson e Jennifer Lawrence, que estrelam o filme "Die My Love", um filme de competição do Festival de Cinema de Cannes, refletiram no domingo sobre as dificuldades do período pós-parto e como eles trouxeram suas próprias experiências para o filme.

"Não há nada como o pós-parto. É extremamente isolante", disse Lawrence, que recentemente deu à luz seu segundo filho, a jornalistas na cidade turística da Riviera Francesa.