Áustria leva seu terceiro prêmio do Eurovision com a música Wasted Love, de JJ

Por John Revill

BASEL, SUÍÇA (Reuters) - A Áustria venceu o Festival Eurovision 2025 na cidade anfitriã suíça de Basileia no sábado, na primeira vitória do país desde que a drag queen barbada Conchita Wurst venceu em 2014.

O cantor de ópera JJ venceu, à frente do israelense Yuval Raphael, sobrevivente dos ataques de 7 de outubro, que cantou "New Day Will Rise" na competição musical, que foi assistida por mais de 160 milhões de pessoas.