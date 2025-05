Robert De Niro convoca protesto contra Trump "filisteu" na abertura de Cannes

A atriz norte-americana Eva Longoria, o diretor japonês Hirokazu Kore-eda e o diretor norte-americano Sean Baker -- que ganhou o prêmio Palma de Ouro do festival no ano passado por "Anora" -- foram vistos no tapete vermelho antes do festival.

A modelo alemã Heidi Klum usou um vestido rosa estilo pétalas de flores que se estendia bastante atrás dela, mas aparentemente não era longo o suficiente para que sua entrada no tapete vermelho fosse negada depois que os organizadores mudaram o código de vestimenta recentemente para proibir nudez e caudas exageradas.

Berry, que também faz parte do júri deste ano, estava usando um vestido preto e branco sem cauda no tapete vermelho, depois de ter dito mais cedo nesta terça-feira que teve que mudar sua escolha de roupa no último minuto devido à atualização do código de vestimenta.