Novo código de vestimenta de Cannes obriga Halle Berry a trocar de roupa

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - A atriz vencedora do Oscar Halle Berry foi pega de surpresa pelo código de vestimenta atualizado do Festival de Cinema de Cannes e teve que mudar sua escolha de roupa no último minuto, disse ela a jornalistas nesta terça-feira.

De acordo com as regras, a nudez não é permitida no tapete vermelho, e "trajes volumosos, em particular aqueles com uma grande cauda", que bloqueiam o caminho para outros convidados e complicam os assentos do teatro, também não são mais permitidos.