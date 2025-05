Cassie, ex-namorada de Sean "Diddy" Combs, testemunha que "Freak Offs" se tornaram seu trabalho

Usando um vestido marrom e, mais tarde, acrescentando um casaco de cor clara, Ventura disse que começou a namorar Combs aos 20 e poucos anos, no que ela pensou ser seu "primeiro relacionamento adulto de verdade". Ela disse que o amava na época e queria fazê-lo feliz.

Agora com 38 anos, Ventura disse que Combs mudou com o passar do tempo, pois começou a agredi-la com frequência, deixando-a com os olhos pretos e hematomas por todo o corpo.

"Ele batia na minha cabeça, me derrubava, me arrastava, me chutava, pisava na minha cabeça se eu estivesse no chão", disse Ventura.

Ventura disse que suas "Freak Offs" começaram quando ela tinha 22 anos. Ela disse que não queria participar, mas tinha medo de deixar Combs irritado.

"Ele era uma pessoa assustadora. Ele podia ser muito violento", disse ela.

Ventura também disse que Combs controlava grande parte de sua vida e carreira.