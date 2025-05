Benin recupera da Finlândia banco cerimonial do século 17 saqueado pela França

Em 1892, as forças coloniais francesas saquearam 27 artefatos do palácio real do Reino de Daomé, incluindo dois katakles, que foram transferidos para o Museu Etnográfico do Trocadero, em Paris, de acordo com o Museu Nacional da Finlândia.

Era um trono cerimonial portátil que simbolizava estabilidade e poder, de acordo com o museu, que acrescentou que o rei tinha um trono maior.

A França anunciou em 2018 que devolveria 26 obras, o que fez em 2021. No entanto, um dos katakles foi separado da coleção e foi parar no Museu Nacional da Finlândia.

"O processo de devolução do katakle real ao Benin é um exemplo do poder da política cultural moderna e legítima", disse Mari-Leena Talvitie, ministra da Ciência e Cultura da Finlândia, nesta terça-feira.

Os museus ocidentais tradicionalmente resistem aos apelos para devolver objetos aos seus países de origem, argumentando frequentemente que eles não têm os recursos necessários para cuidar das obras.

O Benin já buscou a repatriação de milhares de obras saqueadas.